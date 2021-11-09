Yalıhüyük'te balıkçılık yapan vatandaş, balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor - Haberler
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Yalıhüyük'te balıkçılık yapan vatandaş, balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Yalıhüyük'te balıkçılık yapan vatandaş, balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde balıkçılık yapan Yaşar Palay, satışını yaptığı balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde balıkçılık yapan Yaşar Palay, satışını yaptığı balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor.

İlçedeki meydanda balık satarak geçimini sağlayan Palay, etrafını saran kedi ve köpeklerin ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Balık atıklarını bu şekilde değerlendirebildiği için mutlu olduğunu ifade eden Palay, "Müşterilerin siparişlerini hazırlarken, balık sakatatlarını tezgahımın yanına gelen kedi ve köpeklere veriyorum. Hayvanların dostluk içinde yiyeceklerini paylaşmaları hoşuma gidiyor." dedi.

Palay; sokak hayvanlarını bu şekilde besleyerek, onların dostluğunu kazandığını belirtti.

Yalıhüyük'te balıkçılık yapan vatandaş, balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor

Yalıhüyük'te balıkçılık yapan vatandaş, balıklardan arta kalanlarla sokak hayvanlarını besliyor

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri
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