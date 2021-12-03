Yalıhüyük'te asker duası yapıldı

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede asker duası programına katıldı.

Kentte, Cuma namazına müteakip ilçe mezarlığı önünde geleneksel olarak yapılan asker duasını İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya yaptı.

Asker duası sonrası Kaymakam Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Hasan Koçer asker adayı Yunus Emre Yaldız'a hayırlı teskereler temennisinde bulundu.