Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı mantar serasını ziyaret etti

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Kaymakam İbrahim Yazıcı, kadın girişimci Meltem Gözel'e ait mantar serasına ziyaret etti.

Kaymakam Yazıcı Yalıhüyük Aşağı Mahalle'de, Konya Ovası Projesi (KOP) Tarımsal Eğitim ve Yayım (TEYAP) 2018 Yılı Mali Destek Programı ile desteklenen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinatörlüğünce denetlenen bayan bir girişimciye ait mantar serasında inceleme yaptı.

İşletmeci Meltem Gözel'den bilgi alan Kaymakam İbrahim Yazıcı, girişimciyi başarısından dolayı tebrik etti, devlet olarak her zaman yanlarında olma sözünü verdi.

Meltem Gözel' de işletmesi ile ilgili olarak, "Böyle bir proje aklıma geldiğinde araştırma yaptım. Bu çevrede böyle bir mantar serası yoktu. Yapabilirim diye düşündüm. İlçe Tarım Müdürlüğümüze başvuruda bulundum. Projeme onay aldım. Bu proje yüzde yüz hibeli bir proje. Bunun ardından yüzde 70 hibeli ikinci mantar seramızı kurduk. Mantar alternatif bir iş kolu ben yaptıysam bütün kadınlar bunu yapabilir. Ailem de bana yardımcı oluyor. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. " dedi.

Ürünlerin birçok bölgeye gönderdiğini ifade eden üretici Meltem Gözel, bir soğuk hava deposuna ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.