Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç'tan pazarcı esnafına ziyaret

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, pazarcı esnafını ziyaret etti.

İlçede pazartesi günleri kurulan Belediye yanındaki sebze pazarını ziyaret eden Kaymakam Kılınç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarcı esnafının ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kılınç, "İlçemizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de ilçemizde kurulan sebze pazarı esnafını ziyaret ettik. Hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunduk. Esnafımızın sıkıntılarını dinledik. Pazar yerine gelen vatandaşlarımızla da hasbihal ettik. Ramazan aylarını kutladık." dedi.

Kaynak: AA