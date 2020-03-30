Yalıhüyük'de belediyenin dezenfekte çalışmaları Yalıhüyük Belediyesi ekipleri yeni tüp Koronovirüs (Covid-19) nedeniyle tüm mahallelerde başta ana yollar olmak üzere dezenfekte ediyor.

Yalıhüyük Belediyesi ekipleri yeni tüp Koronovirüs (Covid-19) nedeniyle tüm mahallelerde başta ana yollar olmak üzere dezenfekte ediyor.

Konu hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Koronovirüs ile mücadelemiz aralıksız sürüyor. Belediyemizin araç ve gereçleri ile tüm mahalle yolları ana kartel yollarımız başta olmak üzere dış mahalle yollarımızı her gün dezenfekta yapıyoruz. Ayrıca her evin önü ekiplerimizce dezenfekte ediliyor.65 yaş üstü vatandaşlarımız da ihtiyacını belediye ihbar telefon numarasına bildirmesi halinde ekiplerimiz tarafından kendilerine ulaşarak ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Kaynak: AA