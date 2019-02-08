Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı

Diyabetik olan ve akciğer kanseri tedavisi gören Yalçın Menteş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Menteş'in ölüm haberini doğum gününde öğrendi.

ACI HABERİ DOĞUM GÜNÜNDE ALDI

Bugün 62 yaşına giren Mehmet Ali Erbil, doğum gününde acı haberle sarsıldı. Erbil, Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Yalçın Menteş'in ölüm haberi üzerine derin bir üzüntü yaşadı. Menteş'in ölüm haberini alan ünlü şovmenin gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

"SEVGİLİ BABAMI KAYBETTİK"

Oyuncu Yalçın Menteş'in şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti. 12 gündür yoğun bakımda olan Yalçın Menteş hayatını kaybetti. Usta oyuncu 58 yaşındaydı. Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.