Yalancılar ve Mumları 1. Bölüm 3. Fragmanı - Haberler
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    Yalancılar ve Mumları 1. Bölüm 3. Fragmanı

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    Yalancılar ve Mumları 1. Bölüm 3. FragmanıMeliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

    Yalancılar ve Mumları 1. Bölüm 3. Fragmanı

    Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

    Elif'in ( Ceren Moray ) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in ( İsmail Demirci ) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle ( Melike Güner ) kesişir ve her şey allak bullak olur.

    Yalancılar ve Mumları FOX'ta!

    Oyuncular:

    Elçin Sangu

    Ceren Moray

    Şafak Pekdemir

    Feyyaz Duman

    İlker Kızmaz

    Melike Güner

    FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

    Yalancılar ve Mumları: https://www.fox.com.tr/Yalancilar-ve-Mumlari

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    #FOX #YalancılarveMumları #ElçinSangu #CerenMoray

    Yalancılar ve Mumları 1. Bölüm 3. Fragmanı

    Yalancılar ve Mumları 1. Bölüm 3. Fragmanı
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