Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı uyarlama mı? Yalancı dizisi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Ev ve okul nerede? Dizi hangi diziden uyarlama?
Yalancı uyarlama mı? Ekranların yeni başlayan dizisi Yalancı nerede çekiliyor merak edildi. Show TV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Yalancı dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki ev ve okul nerede? Çekimler nerede yapıldı? Yalancı nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...
Yalancı dizisi nerede çekiliyor? Yalancı dizi çekimleri nerede yapıldı? Yalancı hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Yalancı hangi şehirde çekiliyor? Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı uyarlama mı? Yalancı dizisi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Ev ve okul nerede? Dizi hangi diziden uyarlama? Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki ev ve okul nerede? Çekimler nerede yapıldı?
Show TV'nin yeni dizisi Yalancı dizisinin nerede çekildiği hakkında resmi bir açıklama mevcut değildir. Fakat bazı kaynaklara göre dizinin İstanbul'un farklı mekanlarında çekildiği düşünülmektedir. Henüz nerede çekildiği hakkında resmi bir bilgi mevcut değildir. Senaryo itibariyle dizinin birçok farklı mekanda çekileceği düşünülüyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Show TV'de yayınlanan Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi İngiliz dizisi Liar'dan uyarlandı.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin