Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı oyuncu kadrosu! - Haberler
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Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı oyuncu kadrosu!

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Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı oyuncu kadrosu!

Show TV'nin yeni başlayan dizisi Yalancı hakkında bazı konular araştırılıyor. Merak edilen konuların başında Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? soruları geliyor. Peki, Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Yalancı oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı dizisinin konusu ne? Yalancı ne zaman? Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı canlı izle! Yalancı konusu ve oyuncuları!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır.

Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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Haber: Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı oyuncu kadrosu! - Haberler
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