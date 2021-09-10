Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle!

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Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisinin detayları belirlendi. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül ayında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Peki, Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle!

Show TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak başrollerde. Peki, Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YALANCI GENEL KONUSU

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle!

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

YALANCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 Eylül Cuma günü yayın hayatına başlayacaktır.

YALANCI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Haber: Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı 1. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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