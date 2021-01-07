Yalancı bahara aldanan portakal ağaçları üzerinde meyve varken 'çiçek' açtı

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına aldanan ağaçlar çiçek açtı. Kış ortasında bahardan kalma havalar nedeniyle üzerinde meyvesi olan portakal ağaçlarının tekrar çiçek açması görenleri şaşırtıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, yalancı bahara aldanan portakal ağaçları yeniden çiçek açtı. Burhaniye'de yaşayan Mustafa Çapkın'a (72) ait portakal ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Çapkın, "50 yıldan bu yana çiftçilik yapıyorum. Böyle bir şey görmedim. Portakal ağacının üzerinde meyveleri var. Tekrar çiçek açtı. Meyve veriyor. Havaların sıcak gitmesinden mi, mevsimlerin değişmesinden mi bilmiyorum. Ağacın üzerindeki portakallar sarardı. Yenme durumuna geldi. Tekrar portakal ağacı çiçek açtı ve portakal tuttu" dedi.

Yıllardır çiftçilik yaptıklarını söyleyen Mustafa Çapkın'ın eşi Münevver Çapkın (64) da, "Ben böyle bir şey görmedim. Ağaç yeniden meyve veriyor. Ben bu durumu havaların sıcak gitmesine ve artık mevsimlerin değişmesine bağlıyorum" diye konuştu. Portakal ağacının tekrar çiçek açmasını hava sıcaklıklarına bağlayan Ziraat Mühendisi Murat Solak ise şunları söyledi: "Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yalancı bahar dediğimiz, meyve ağaçlarında çiçek açma durumuna sebep olur. Bu da istenmeyen bir durumdur. Sıcaklıklar mevsim normallerine döndüğünde, bu çiçekler dona maruz kaldığı için zarar görmektedir ve meyveye dönmemektedir. Şayet sıcaklıklar aynı şekilde seyrederse bu çiçekler meyveye döner. Fakat normalinden küçük bir meyve olur ve erken olgunlaşma dediğimiz istenmeyen bir olay meydana gelir. Bu da çiftçilerimiz için olumsuz bir olaydır. Kuraklık ve yağışların dengesiz olması çiftçilerimizin korkulu rüyasıdır. Bu durumda çiftçilerimizin yapabileceği bir şey yoktur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı