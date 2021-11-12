Yalancı 9. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de yayınlanan Yalancı yeni sezonunda da izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün sonunda yayınlanan fragman büyük ses getirirken izleyemeyen, kaçıranlar internette fragman ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 9. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölümde neler olacak?" gibi soru ve konuları aratmakta. Yalancı'nın yeni bölüm fragmanı ve daha birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yalancı'nın 8. bölümünde, Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal de randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden haber sizdir. Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emirin evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Denizi bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesiyle Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emiri parmaklıklar ardına gönderebilecektir. Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

YALANCI NE ZAMAN?

Yalancı yeni bölümleriyle her Salı saat 20.00'de Show TV'de.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz, zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Denizin öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandir hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaşacağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioglu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktas ve Şahin Irmak'a: İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Sahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

YALANCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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