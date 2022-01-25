Sega'dan ayrılan Yakuza yönetmeni, yeni stüdyosunu duyurdu

Ryu Ga Gotoku Studip'nun genel müdürü olarak Yakuza serisinin geliştirilmesine öncülük ettiği Sega'nın eski baş kreatif sorumlusu Toshihiro Nagoshi, bir sonraki hamlesini açıkladı. Çinli video oyun şirketi NetEase, Nagoshi Studio'yu finanse ediyor.

Toshihiro Nagoshi geçtiğimiz Ekim ayında Sega'dan ayrıldığınıduyurdu, ancak bugünkü haber, Ağustos ayında Bloomberg'den gelen ve NetEase'yi gelecekteki muhtemel ortağı olarak adlandırılan bir haberin ardından geldi.

Masayoshi Yokoyama, geçtiğimiz yıl en son Yakuza oyunu Like a Dragon'daki çalışmaları hakkında röportaj yaptığı Ryu Ga Gotoku Studio'nun yeni başkanı ve şu anda serinin bir sonraki oyunu üzerinde çalışıyor.

Nagoshi Studio'nun merkezi Tokyo'da olacağını bildirdi. Ayrıca uzun zamandır Sega'da ve Yakuza'da çalışanları işe aldı. İşe aldığı listede yapımcı, sanatçı, programcı, tasarımcı, mühendis, yönetmen gibi birçok eski çalışan bulunuyor.

Toshihiro Nagoshi, Japon oyun dergisi Famitsu'ya verdiği bir röportajda, neden Sega'dan ayrılıp NetEase'e katılmayı seçtiği hakkında yaptığı açıklamada farklı şeyler yapmak istediğini ve Japonya dışında daha çekici oyunlar yaratma arzusunu dile getirirken, stüdyonun odak noktasının şimdilik hala Japonya'da kalacağını belirtti.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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