Yakuza 6: The Song of Life çıkış tarihi belli oldu | PC ve Xbox One için geliyor!

2021 yılında çıkacak oyunlar arasında Yakuza 6'da listelendi. Aksiyon-macera türünde oynanabilecek oyun 25 Mart 2021 tarihinde PC ve Xbox One için çıkacağını duyurdu. Mart ayında çıkacak oyunlar arasında yer alan Yakuza 6 hikayesiyle büyük ilgi topluyor.