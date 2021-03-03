Yakuza 6: The Song of Life çıkış tarihi belli oldu | PC ve Xbox One için geliyor!
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Yakuza 6: The Song of Life çıkış tarihi belli oldu | PC ve Xbox One için geliyor!

03.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:43
Yakuza 6: The Song of Life çıkış tarihi belli oldu | PC ve Xbox One için geliyor!

2021 yılında çıkacak oyunlar arasında Yakuza 6'da listelendi. Aksiyon-macera türünde oynanabilecek oyun 25 Mart 2021 tarihinde PC ve Xbox One için çıkacağını duyurdu. Mart ayında çıkacak oyunlar arasında yer alan Yakuza 6 hikayesiyle büyük ilgi topluyor.

Yakuza 6: The Song of Life, Sega tarafından PlayStation 4 için geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon - macera video oyunudur.Yakuza 6, PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirdikten sonra diğer platformlara ulaşmayı unutmuştu. Neyse ki aradan geçen yılların ardından oyun 25 Mart 2021 tarihinde PC ve Xbox One için çıkacağını duyurdu.

YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE OYUN HİKAYESİ

Kazuma Kiryu hapisten çıkarılır ve yokluğunda ne olduğunu öğrenmesi gerekir. İşlerin iyi gitmediğini çabucak keşfeder ve harekete geçmek zorunda kalır. Tokyo'nun Kamurocho'sunu ve Hiroshima'nın Onomichi'sini ziyaret ediyor olacağız. Sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağız ama çılgın dövüş becerilerimizi kesinlikle daha sık kullanacağız. Saldırıları kombinasyonlar halinde birleştirmek, herhangi bir oyundan daha tatmin edici olduğundan, savaş sistemi kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Yakuza'da olduğu gibi, ana hikayeye ek olarak, renkli karakterler, alışılmadık durumlar, garip fikirler ve bağımlılık yapan mini oyunlar içeren yan görevler de alacağız. Kendinizi bu aktiviteleri yapmak için gerçek oyundan daha fazla harcarken yakalayacaksınız!

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