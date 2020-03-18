Yakutiye'de hijyen seferberliği sürüyor Yakutiye'de hijyen seferberliği sürüyor Yakutiye ilçesinin Doktor Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgınına karşı örnek mücadele sergiliyor.

Yakutiye'de hijyen seferberliği sürüyor

ERZURUM - Yakutiye ilçesinin Doktor Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgınına karşı örnek mücadele sergiliyor.

Yakutiye ilçesinde koronavirüs salgınına karşı önlemler arttı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü döneminde halkın sağlığı ile ilgili önemli işler yapan Yakutiye'nin Doktor Belediye Başkanı Mahmut Uçar, camii, kuran kursları ve öğrenci yurtlarından sonra şimdi de AVM'ler, iş merkezleri, pasajlar ve halkın ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmesi için ekipleri alarma geçirdi.

Belediye'ye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü dezenfeksiyon için seferber eden Başkan Uçar, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı camii, yurt ve AVM'ler ve iş merkezlerinde özel giysili elemanlarla coronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Göreve geldiği günden beri yaptığı önemli hizmetlerle halkın takdirini kazanan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, koronavirüs salgını ile ilgili dezenfeksiyon çalışmalarının bundan sonra da aralıksız süreceğini sözlerine ekledi. Başkan Uçar, vatandaşların paniğe kapılmadan, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine kulak vererek, hijyen kurallarına uymaları hususunda uyarılarını tekrarladı.

Kaynak: İHA