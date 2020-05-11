Yakutiye Belediyesi ekiplerince kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi
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Yakutiye Belediyesi ekiplerince kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi

Yakutiye Belediyesi ekiplerince kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi Yakutiye Belediyesi Zabıta ve dezenfekte ekiplerinin ortak yürütülen çalışmaları kapsamında ilçe sınırlarında yer alan tüm kuaförler ve güzellik salonları ilk mesai gününde dezenfekte edildi.

Yakutiye Belediyesi ekiplerince kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi
11.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:27

Yakutiye Belediyesi ekiplerince kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi Zabıta ve dezenfekte ekiplerinin ortak yürütülen çalışmaları kapsamında ilçe sınırlarında yer alan tüm kuaförler ve güzellik salonları ilk mesai gününde dezenfekte edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydan beri ticari faaliyetleri durdurulan kuaför ve güzellik salonlarının açıldığı ilk gün, Yakutiye Belediyesi ekiplerince hem dezenfekte yaptı hem de siperlikli maske dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan tedbirlere uyulması hususunda gerekli ikaz ve açıklamaları berber ve kuaförlere tebliğ eden Yakutiye Belediyesi ekipleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmemesini istediler.

Uçar, "Tedbirlerimizi uygularsak Korona virüsü yenebiliriz"

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı yazılı açıklamada halkın sağlığı için her türlü tedbirin alındığının altını çizerek, "Yakutiye Belediyesi olarak halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim en asli vazifemizdir. Salgınla birlikte işyerlerini kapatan ve bugün ilk mesai gününü yapan kuaför ve güzellik salonlarında belediye olarak tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Denetimlerimiz periyodik aralıklara devam edecek. Dezenfekte ve maske dağıtımlarıyla bu salgınla mücadeleden taviz vermeyeceğiz. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ancak yavaş ve emin adımlarla sosyal hayata geçiş sürecinde, tedbirleri elden bırakmamamız yararımıza olacaktır" dedi.

Yakutiye Belediyesi ekiplerince kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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