Yakuplu'ya 4 bin 300 metrekarelik yeni park

27.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:59

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarıyla Beylikdüzü'nü daha da güzelleştirmeye devam ediyor. Belediyenin eşit hizmet anlayışıyla ilçe genelinde sürdürdüğü yeşil alan çalışmaları kapsamında, Yakuplu Mahallesi'ne de 4 bin 300 metrekarelik bir park kazandırılacak. Yakuplu Mahallesi Başkent Caddesi üzerinde bulunan alandaki park yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. En kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak parkın açılmasıyla Yakuplu'daki çocuklar güven içinde yaşıtlarıyla oyun oynayıp eğlenecekleri bir parka; yetişkinler ise aileleriyle birlikte yürüyüş, spor ve piknik yapacakları bir alana kavuşmuş olacak.

İÇERİSİNDE SOSYAL TESİS OLACAK

Yakuplu Mahallesi sakinlerinden gelen park ve yeşil alan taleplerini dikkate alarak projelendirilen parkın yapımına hızlıca başladıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi "4 bin 300 metrekarelik park alanımıza 0-6 yaş çocuk oyun grubu, 6-12 yaş çocuk oyun grubu ve fitness aletleriyle beraber soğuk piknik alanları da tasarladık. Yapacağımız parkta tamamen doğal yürüyüş yolları, çocuk oyun gruplarının altı tamamen doğal olacak." dedi. Yakuplu'da yeşil alanların çok kısıtlı olduğunu söyleyen Yakuplu Mahalle Muhtarı Yüksel Kol ise "Bizim bölgemizde bir alan sıkıntımız, park sorunumuz var. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve Park ve Bahçeler Müdürümüz ile yaptığımız görüşmelerde nerede bir yeşil alan bulursak çocuklar için orayı değerlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Başkent Caddesi üzerinde bulunan alanda yapılmakta olan parkta; 120 m yaya yolu, 130 metrekare çocuk oyun alanı, 2 adet toplam 72 metrekare fitness alanı ve soğuk piknik alanları bulunacak. Parkta, ayrıca, 50 metrekarelik kapalı sosyal tesis alanı yer alacak. Yapılacak sosyal tesis 140 metrekarelik açık alan kullanımıyla Yakuplu'da yaşayan vatandaşlara hoşça vakit geçirme imkanı da sağlayacak.

Kaynak: Bültenler