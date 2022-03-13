Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadıKocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı.
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı
Kocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı. Kar yağışı Kocaeli'ni beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte İzmit Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.
Meydanda yaklaşık 200 kişi toplanarak aynı anda kartopu savaşı yaparken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. - KOCAELİ
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel