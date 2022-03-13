Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı - Haberler

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Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadıKocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı

Kocaeli'de iki gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini arttırdı. Kar yağışı Kocaeli'ni beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte İzmit Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Meydanda yaklaşık 200 kişi toplanarak aynı anda kartopu savaşı yaparken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. - KOCAELİ

Yaklaşık 200 kişi aynı anda kar topu oynadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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