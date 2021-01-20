Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu

20.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:04
Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu

"Tehlikenin farkında mısın" sloganıyla depreme dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozarak kendisini savundu.

Usta oyuncu Itır Esen'in kendi adını taşıyan torunu Itır Esen, geçtiğimiz haftalarda yaklaşan büyük İstanbul depremine dikkat çekmek için yıkılmış bir binanın üzerinde poz verdi. O anları da Instagram hesabından yayınlayan Esen, gelen tepkilerin ardından paylaşımını yayından kaldırdı.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN PROJEDE YER ALDIM"

Akşam'da yer alan habere göre, sosyal sorumluluk için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada "Çekimin yapıldığı bina medyada yer aldığı gibi depremde yıkılan bir bina değildir. Beklenmekte olan İstanbul depremi için sadece kentsel dönüşümü hızlandırmak ve farkındalık yaratmak adına bu sosyal sorumluluk kampanyasında yer aldım" ifadelerini kullandı.

AKUT'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal sorumluluk projesinde adı geçen AKUT ise eleştirilerin bir açıklama yaparak projenin iç yüzünü anlatmıştı. Itır Esen'in yer aldığı projede sadece güvenliği sağlamak için bulunduklarını belirtilen açıklamada "Kullanılan ev depremde yıkılan bina değil, kentsel dönüşüm için planlı yıkılan bir binaydı" denildi.

İlgili Haberler

Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ozan Doğulu Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Hastane Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:04:58. #1.14#
title