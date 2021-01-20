Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu

Usta oyuncu Itır Esen'in kendi adını taşıyan torunu Itır Esen, geçtiğimiz haftalarda yaklaşan büyük İstanbul depremine dikkat çekmek için yıkılmış bir binanın üzerinde poz verdi. O anları da Instagram hesabından yayınlayan Esen, gelen tepkilerin ardından paylaşımını yayından kaldırdı.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN PROJEDE YER ALDIM"

Akşam'da yer alan habere göre, sosyal sorumluluk için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada "Çekimin yapıldığı bina medyada yer aldığı gibi depremde yıkılan bir bina değildir. Beklenmekte olan İstanbul depremi için sadece kentsel dönüşümü hızlandırmak ve farkındalık yaratmak adına bu sosyal sorumluluk kampanyasında yer aldım" ifadelerini kullandı.

AKUT'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal sorumluluk projesinde adı geçen AKUT ise eleştirilerin bir açıklama yaparak projenin iç yüzünü anlatmıştı. Itır Esen'in yer aldığı projede sadece güvenliği sağlamak için bulunduklarını belirtilen açıklamada "Kullanılan ev depremde yıkılan bina değil, kentsel dönüşüm için planlı yıkılan bir binaydı" denildi.