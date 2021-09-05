Yakıtı biten ve sürüklenen yelkenlideki 2 kişi kurtarıldı
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Yakıtı biten ve sürüklenen yelkenlideki 2 kişi kurtarıldı

Yakıtı biten ve sürüklenen yelkenlideki 2 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda, yakıtı bitince sürüklenmeye başlayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, KIYEM-3 botuyla çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, yakıtı bitince sürüklenmeye başlayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, KIYEM-3 botuyla çekildi.

Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu mevkisinde yakıtının bitmesiyle sürüklenen, 12 metre uzunluğundaki 'My First' isimli yelkenli teknenin kaptanı, telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-3 botu tarafından yedeklenen yelkenli tekne, çekilip Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı, içindeki 2 kişi kurtarıldı.


Yakıtı biten ve sürüklenen yelkenlideki 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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