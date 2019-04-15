Yakışıklı Oyuncu Furkan Andıç, Kardeş Çocukları Dizisinden Ayrılıyor

Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları dizisinden bir başrol oyuncusu veda ediyor.

Kardeş Çocukları'nda Volkan Demir karakterine can veren Furkan Andıç diziden ayrılıyor. Yakışıklı sanatçının ayrılığı, hayranlarına büyük üzüntü yaşattı

DİZİYE VEDA EDİYOR

Faruk Teber'in yönettiği diziyi usta kalem Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin başrol oyuncularından Furkan Andıç senaryo gereği diziye veda edecek. Yakışıklı oyuncunun diziye nasıl veda edeceği ise belli olmadı.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç , 4 Nisan 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir. Eğitimini Bilgi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde okurken yatay geçiş yaparak Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan beri basketbol oynayan Furkan Andıç; Darüşşafaka, Pamukspor, Işık Spor ve Marmara Koleji'nin yıldız takımlarında oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kolej Günlüğü dizisi ile yaşamıştır.

Kolej Günlüğü, Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Ekmek Hayaller, Yağmurdan Kaçarken, Kaçak Gelinler ve Tatlı İntikam gibi projelerde yer alan Furkan Andıç şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Volkan karakterine hayat vermektedir. Furkan Andıç 1.90 metre boyunda 88 kilo ve Koç burcudur.