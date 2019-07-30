Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal'ın yeni aşkı, Muhteşem Yüzyıl Kösem hareminin güzel cariyesi çıktı

Kardeş Çocukları'nın Savaş Ekim karakterine başarılı bir şekilde hayat veren yakışıklı oyuncu Berkay Hardal gönlünü yine bir güzele kaptırdı. Hardal, Muhteşem Yüzyıl Kösem'in hareminde Elif karakteriyle tanınan Dilan Telkök'le aşk yaşadığı iddia edildi.

İLİŞKİSİ GEÇTİĞİMİZ YIL BİTMİŞTİ

İstanbullu Gelin dizisinde rol arkadaşıHira Koyuncu ile 2 yıl dolu dizgin bir aşk yaşayan Berkay Hardal, 2018 yılında ayrıldığını ilişkinin bittiğini açıklamıştı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Aşk hayatıyla gündemde kalmayı başaran Berkay Hardal'ın şu sıralar Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Elif rolüyle ekran hayatına başlayan Dilan Telkök ile gizliden bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

SIR GİBİ SAKLIYORLAR

İkilinin dolu dizgin bir aşka yelken açtığı ve aşklarını sır gibi sakladığı ise magazin basınının gündeminde.