Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu.

Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 95. Sokak'ta meydana geldi. Ailesinin emekli astsubay Hasan Ç.'den 3 gündür haber alamadığının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine İtfaiye ekipleri tarafından kapının açmasıyla eve girildi. Yapılan incelemede polis yaşlı adamın yerde cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu