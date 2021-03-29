Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
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Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Antalya'da 4 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan 54 yaşındaki adam evinde koltuğunda ölü bulundu.

Antalya'da 4 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan 54 yaşındaki adam evinde koltuğunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3386 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Çöplerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 54 yaşındaki Yüksel Ocakçı'dan akrabaları 4 gündür haber alamadı. Eve gelen akrabalar, açık pencereden baktıklarında Ocakçı'nın koltukta hareketsiz olduğunu fark etti. Seslenmelerine cevap alamayan Ocakçı'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Yüksel Ocakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüksel Ocakçı'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Ocakçı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündü haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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