Yakaboyu Mahallelerinden Başkan Büyükerşen'e Teşekkür

Gündüzler Kış Festivali'nde mahallelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e taleplerini ileten Yakaboyu Mahalleleri'nin sakinleri, yaz boyunca alt yapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Başkan Büyükerşen'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. ESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgelerinde yaşanan su sorununun çözüldüğünü belirten Gündüzler Derneği Başkanı Selim Kurnaz "Büyükşehir Belediye Başkanımıza geçtiğimiz kış ilettiğimiz alt yapı ve üst yapı sorunlarımız bu yaz gerçekleştirilen çalışmalar ile çözüldü. Mahallemize yeni ve sağlıklı bir su kaynağı kazandıran Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca birçok mahallemizi kent merkezine bağlayan ana yolumuz da Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce yenilendi. Hem alt yapıda hem üst yapıda yüzümüzü güldüren Hocamıza tüm mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yakaboyu Mahalleleri'nin İç Anadolu'nun en verimli toprakları üzerine kurulu olduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen ise bölge halkının Eskişehir'e büyük zarar verecek termik santrale karşı çok iyi bilinçlendiğini ve örgütlendiğini ifade etti. Büyükerşen "Anadolu'nun en verimli ovalarından biri olan Alpu Ovası'nı mahvedecek termik santrale karşı bölge halkımızın farkındalığı gerçekten çok yüksek. İnanıyorum ki hukuksal anlamda bizlerin de desteği ile Eskişehir'in havasına, suyuna, toprağına ve insanlarımızın sağlığına büyük zarar verecek bu işten kurtulacağız" dedi.