Yahşihan'da pencerede mahsur kalan kedi kurtarıldı

Yahşihan ilçesinde bir apartmanın 3. katında pencerede mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yahşihan ilçesinde bir apartmanın 3. katında pencerede mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki pencerede bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdivenin yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel