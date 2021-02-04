Yahşihan'da haşere ile mücadele çalışmaları başladı
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Yahşihan'da haşere ile mücadele çalışmaları başladı

04.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:45
Yahşihan'da haşere ile mücadele çalışmaları başladı

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama ekiplerinin, haşere ile mücadelenin temelini oluşturan larva ilaçlaması kapsamında, ilçedeki kanallar, foseptik çukurları ve gübrelik alanlarda sisleme yöntemiyle ilaçlama çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelerle mücadelede larva dönemi olması nedeniyle ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Yahşihan Belediyesi tarafından sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık ve yeşil alanlar, dereler, kanallar, foseptik çukurları, üstü açık ve kapalı kanallarda belediye ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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