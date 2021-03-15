Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, vatandaşlarla buluştu

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir araya geldiği vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Seyrantepe Mahallesi'nde bir sitede halk günü etkinliğinde vatandaşlarla buluşan Türkyılmaz, halkın sorunlarını dinlemek için onların ayağına gittiklerini, vatandaşların her an yanında olduklarını söyledi.

Türkyılmaz, halk günü uygulamasıyla vatandaşlarla iç içe olmak istediklerini ifade ederek, "İlk gün söylediğimiz gibi her yerdeyiz, gönüllerdeyiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmıyoruz, ayağına gidiyoruz. Dertlerini dinliyor, taleplerini alıyoruz. Tüm gayretimiz ve çabamız hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Yahşihan'da yaşayan vatandaşların hizmetkarı olarak buraya geldik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel