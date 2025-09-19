Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur neden gözaltına alındı?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un bu durumu, siyasi çevrelerde de geniş tartışmalara neden oldu. Sungur'un neden gözaltına alındığına dair detaylar ise merak konusu haline geldi.

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET SUNGUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yahşihan Belediyesi'nde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması çerçevesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un yanı sıra bazı belediye çalışanları ve bölgedeki iş insanları gözaltına alındı. Operasyonun temel nedeni olarak, belediye kaynaklarının kullanımı ve gerçekleştirilen ihalelerdeki usulsüzlük iddialarının incelenmesi gösteriliyor.

ESKİ BAŞKAN DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturma sürecinde yalnızca mevcut yönetim değil, önceki dönem yöneticileri de mercek altına alındı. Daha önce Yahşihan Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Osman Türkyılmaz ile bazı eski belediye personelleri de gözaltına alınırken, bazı isimlerin tutuklandığı öğrenildi.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Ahmet Sungur'un gözaltına alınması, devam eden soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Bu durum, hem yerel halk arasında hem de siyasi çevrelerde büyük ses getirdi ve sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu haline geldi.