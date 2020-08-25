Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
38 yaşındaki oyuncu Hande Katipoğlu, Bodrum plajlarında güzel havanın tadını çıkarırken görüntülendi. Bikinisiyle şezlonga uzanan oyuncu üstsüz güneşlenmeyi tercih etti.
25.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:19
Yahşi Cazibe dizisindeki Simge karakteriyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, tatilini Bodrum'da yapıyor. Önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen oyuncu, vücudunda iz olmaması üstsüz görüntülendi.
FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Üstsüz güneşlenen oyuncu, telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. 38 yaşındaki Katipoğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Güzel oyuncu geçtiğimiz ay da Tutunamayanlar dizisinde birlikte rol aldığı Doğu Demirkol veYeliz Kuvancı ile birlikte görüntülenmişti. Sezonun yorgunluğunu denize girerek ve güneşlenerek atan ünlü oyuncular, iskelede uzun uzun sohbet etmişti.