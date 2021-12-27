Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalışan genç, iki denemede de aynı sonucu aldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Çin'de yağmurlu havanın etkili olduğu günde plastik terlikleriyle merdivenden inmeye çalışan, iki denemesinde de sırt üstü düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Çin'in Hebei eyaletinin Baoding Şehrinde kaydedilen görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. İsmi açıklanmayan 20'li yaşlardaki genç, yağmurlu havada plastik terliğiyle merdivenlerden inmeye çalıştı.
İLK DÜŞÜŞÜNÜ ÇABUK UNUTTU
Önce siyah bir tişört ile merdivenlerden inmeye çalışan genç, ayağının kaymasıyla birlikte kendisini yerde buldu. Elinde telefon olan genç, etrafına baktıktan sonra hemen toparlanıp eve döndü.
İKİNCİ DENEMESİNDE DE SONUÇ BAŞARISIZ
Çinli genç, başka günlerde kaydedilen görüntüde bir kez daha plastik banyo terlikleriyle kaygan merdivenlerden inmeye çalıştı. Bu sefer üzerinde siyah bir tişört bulunan genç, ikinci denemesinden de başarıyla ayrılamayarak, yere düştü.
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