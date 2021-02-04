Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi
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Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi

04.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:05

Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi Kağıt toplayıcısına montunu veren vatandan: "Baktım ki dışarıda çocuk titriyor.

Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi

Kağıt toplayıcısına montunu veren vatandan: "Baktım ki dışarıda çocuk titriyor. Elinde eldiveni ıslak. Onun için verdim"

İSTANBUL - Pendik'te yağan yağmur sonrası ıslanan ve üşüyen kağıt toplayıcısını gören bir vatandaş üzerinden çıkardığı montu çekçekçiye giydirdi. O yürek ısıtan görüntüler vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kağıt toplayıcısı gence montunu veren Abdülcabbar Bilici, "Baktım ki dışarıda çocuk titriyor. Elinde eldiveni ıslak. Onun için verdim" dedi.

Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde Abdülcabbar Bilici isimli bir vatandaş, karton toplayan bir gencin yağan yağmurda kısa kollu kıyafetiyle çalıştığını ve üşüdüğünü fark etti. Bilici, üzerindeki montu çıkartarak çekçekçiye hediye etmek istedi. Çekçekçi genç, yardımsever vatandaşın yardım talebini ilk başta reddetse de, Bilici'nin ısrarı üzerine montu üzerine giydi. O yürek ısıtan anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kağıt toplayıcısı gence montunu veren Abdülcabbar Bilici, "Baktım hava çok soğuk, o insanı da gördüm. Acıdım daha doğrusu. Arabadan çıktım, baktım üşüyor. Çıkarıp montumu verdim ama kendisi de kabul etmedi. 'Kardeşim al' dedim, 'Yok abi sen üşürsün' dedi. Arabada var dedim, ondan sonra aldı. Baktım ki dışarıda çocuk titriyor. Elinde eldiveni ıslak. Onun için verdim. Bu zamanda birbirimize yardım etmemiz lazım. İnsanlar birbirine yardım ettikçe daha güzel olur. Çok soğuktu yağmur da yağıyordu" dedi.

Kağıt toplayıcısı gencin daha sonra kendisini ziyarete geldiğini belirten Bilici, "Sonra da gelip beni aramış, ama bulamamış. Allah razı olsun. Beni bulamamış. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Zannediyorsam yabancıydı kendisi. Benim için ırkı, dini benim için fark etmez. Ne yaptım? Dedim ki 'Orada insan üşüyor'. Ama gelip beni araması benim hoşuma gitti. 'Ne yapacaksın' demişler, demiş ki 'Ben ona teşekkür edeceğim' O gün heyecandan diyememiş" ifadelerinde bulundu.

Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi
Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi
Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi
Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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