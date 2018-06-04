Yağmurda Çöken Menfeze Otomobil Düştü: 3 Yaralı
Sivas'ın Hafik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hafik ilçesine gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Yalıncak köyünde bulunan menfez çöktü ve yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur oluşturdu.
Pirhüseyin köyünden Hafik ilçe merkezine giden İlbey Karakoç (34) yönetimindeki 58 DT 168 plakalı otomobil, çökmeyi fark edemeyerek menfeze düştü.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Süleyman Ateş ve Ahmet Teke hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.