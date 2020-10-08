Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak
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Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak

08.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:48

İstanbul'da Meteoroloji'nin sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptığı kentin bazı ilçelerinde yağış etkisini gösterirken İstanbul Valiliği'ndan açıklama geldi. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı. İtfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

VALİLİKTEN YENİ UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

"SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Sağanak yağışın etkisini akşam saatlerinde artırcağı belirtilen açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarı doğrultusunda bugün devam eden sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak

SU BASKINI UYARISI

Valilik açıklamasında sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Açıklamada, "Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI TEHLİKESİ SÜRÜYOR MU?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''İstanbul'da dolu yağışı ihtimali azaldı. Ancak küçük de olsa bir ihtimal var. Bulut içerisindeki enerjiyi o kadar çok İzmir'e harcadı ki İstanbul'a enerjisi kalmadı'' dedi.

Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak
Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak
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