Yağmur Tanrısevsin üzerinde mini bir servet taşıdı

30.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:41

Güzel oyuncu, başrolünde bulunduğu 'Baba Parası' filminin gala gösteriminde giydiği elbiseyle tüm gözleri üzerine çevirdi.

Tanrısevsin'in başarıyla taşıdığı, derin yırtmaçlı, kırmızı elbise, Lübnanlı modacı Elie Saab'ın 2019/2020 koleksiyonunda yer alıyor.

Ünlü moda tasarımcısı, Türkiye'de ilk kez Yağmur Tanrısevsin'le sponsorluk anlaşması yaparak, filmin galasına da 6 Bin Euro'luk, göz kamaştıran elbiseyle imzasını atmış oldu.& ;



