Yağmur Tanrısevsin üzerinde mini bir servet taşıdı
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Yağmur Tanrısevsin üzerinde mini bir servet taşıdı

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Elie Saab, Türkiye'de ilk kez ünlü bir isimi giydirdi. Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in çok konuşulan kırmızı elbisesi, dünyaca ünlü modacı Elie Saab imzası taşıyor

30.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:41
Yağmur Tanrısevsin üzerinde mini bir servet taşıdı

Güzel oyuncu, başrolünde bulunduğu 'Baba Parası' filminin gala gösteriminde giydiği elbiseyle tüm gözleri üzerine çevirdi.

Tanrısevsin'in başarıyla taşıdığı, derin yırtmaçlı, kırmızı elbise, Lübnanlı modacı 'ın 2019/2020 koleksiyonunda yer alıyor.

Ünlü moda tasarımcısı, 'de ilk kez Yağmur Tanrısevsin'le sponsorluk anlaşması yaparak, filmin galasına da 6 Bin Euro'luk, göz kamaştıran elbiseyle imzasını atmış oldu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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