Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak itiraf: Galatasaraylı sevgilimi kıskandırmak için Emre Aşık'la birlikte oldum

Eski eşi Emre Aşık ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç. Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Sarnıç, yıllar önce sevgilisini kıskandırmak için Emre Aşık'la birlikte olduğunu itiraf etti.

Gerek Emre Aşık ile yaşadığı problemler gerekse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Yağmur Sarnıç, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan 'Haber Bahane' programının konuğu oldu. Yıllardır yaşadığı sorunları anlatan Sarnıç, özel hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yağmur Sarnıç, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Emre Aşık ile nasıl tanıştınız?", "Emre Aşık'ın cinsel tercihinden emin misin?" ve "Ne oldu da boşanmaya karar verdiniz?" gibi sorularına da cevap verdi.