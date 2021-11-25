Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü - Haberler
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü

TOKAT (İHA) – Tokat'ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

TOKAT (İHA) - TOKAT (İHA) – Tokat'ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa-Niksar D100 kara yolu Karanlık dere mevki'inde meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan C.(78) idaresindeki 34 BLP 372 plakalı Volkswagen transporter marka araç aynı yönde seyir halinde olan Serzende T. idaresindeki 34 FE 0484 Peugeot marka otomobile arkadan çaptı. Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan virajlı yolda çarpmanın etkisi ile her iki araçta yolun solundaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak devrilen minibüsün arka koltuğunda uyuyan Mesut Deniz (30) yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Her iki araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Deniz'in cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

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