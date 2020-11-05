Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi neyi anlatıyor, Şenol kimdir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?
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Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi neyi anlatıyor, Şenol kimdir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?

05.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:43
Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi neyi anlatıyor, Şenol kimdir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi kimin hayatını anlatıyor? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi nerede, ne zaman çekildi? gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yağmur: Kıyamet Çiçeği filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmini izleyecek olanların merak ettiği Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir, Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler ve Yağmur: Kıyamet Çiçeği özeti gibi konuları inceliyoruz.

Tarihin en büyük felaketlerinden biri; Çernobil Faciası! Çernobil'in kahramanları ve kurbanları... Destansı bir aşk hikayesi... Trabzonspor ve unutulmaz bir futbol sezonu 1996... Ve Kazım Koyuncu... 12 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Yağmur Kıyamet Çiçeği filmine dair sorular çoğaltıldı. Peki Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne?

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KİMİ, NEYİ ANLATIYOR?

Karadeniz'in asi sesi ve unutulmaz sanatçısı Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesini konu alan Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi vizyona girdiği yılda büyük sükse yaratmayı başardı. Yapımcılığı Gülay Kuriş ve Şaban Tokdemir'in paylaştığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi Onur Aydın imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Aydın'ın oturduğu Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi senaryosu da usta ismin kaleminden çıktı.

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU

Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin konusu 90'lı yıllarda geçiyor. Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi genel olarak Karadeniz'in usta sesi Kazım Koyuncu'nın hayatını konu alıyor. Filmde Çernobil Faciası ve 1996 yılında Trabzonspor'un efsane futbol sezonuna da değiniliyor. Kazım 20'li yaşlarda üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeniyle üniversite eğitimi sırasında büyük zorluk çeken Kazım, gözaltına alınır ve uzaklaştırma cezası alır. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Kazım bu sefer kendine yeni bir yol çizer. Hayattaki en büyük tutkusu olan müziğe yönelen Kazım, okulu bırakmak ve profesyonel olarak müzik yapmak ister. İsteğini ailesine ve yakınlarına anlatmak da zorluk yaşayan Kazım, onları ikna etmek için büyük çaba sarf eder.

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI

Başrollerini Engin Hepileri ve Altan Erkekli'nin paylaştığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncu kadrosunda Elena Viunova, Rıza Sönmez, Sait Genay, Erkan Kolçak Köstendil ve Serap Aksoy yer aldı.

  • Engin Hepileri- Kazım Koyuncu
  • Elena Viunova- Elena
  • Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu
  • Sait Genay- Halil
  • Serap Aksoy- Güllü
  • Ruhi Sarı- Saffet
  • Devrim Saltoğlu- Ahmet
  • Sevtap Özaltun- Seher
  • Settar Tanrıöğen- Erkan
  • Altan Erkekli- Cahit Koyuncu
  • Devrim Yakut- Saviye Koyuncu
  • Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit
  • Erkan Kolçak Köstendil- Şenol

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

21.Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Adana İzleyici Ödülü, SİYAD En İyi Film ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi çekimleri 2014 yılında Trabzon'da tamamlandı.

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