Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu
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Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu

11.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:52

Bugün cuma namazı sonrası 81 ildeki bütün camilerde yapılan "yağmur duası" sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Hatay'da bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Dua sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu

"DUA KABUL EDİLDİ" OLARAK YORUMLANDI

Sağanak yağışa yakalananlar kapalı alanlara ya da evlerine koşarak gitmeye çalıştı. Vatandaşlar bugün yapılan yağmur duasının ardından yağmurun yağmasını "Dua kabul edildi" olarak yorumladı.

Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu

81 İLDE YAĞMUR DUASI YAPILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını duyurmuştu. Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün 81 ildeki tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu
Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu
Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu
Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu
Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

Haber Yorumları (1)
COŞKUN: HAVA DURUMU ZATEN YAMUR YAGACAK DİYORDU
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