Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle mahalleli elektrik duasına çıktı. "Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Biz de Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım bize elektrik ver" diyen köylüler, diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde dün ilginç bir olay yaşandı. Bir süredir Suruç'a bağlı 30 mahallede günde 12 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle çevre köylüler Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde toplanarak elektrik duası yaptı.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR ELEKTRİKLER KESİK"

DEDAŞ'ın yetki alanındaki elektrik kesintileri sorunu çözülmeyince mahallenin ileri gelenlerinden Mustafa Tüzün, tarafından yapılan elektrik duasında, "Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde bu yaptığımız yağmur duası değil, yaptığımız elektrik duasıdır. Sabah saat 06:00'dan akşam saat 19:00'a kadar elektrikler kesik. İşimiz Allah'a kalmış. Uzaktan eğitimi nasıl yapacağız" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİLER

Anka'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen mahalle sakinleri şunları söyledi: "Güçlü devletimizin büyük liderine sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bize sahip çıksınlar. Sadece elektrik istiyoruz. Nereye gidelim?"