Yağmur bulutlarının dansı - Haberler
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Yağmur bulutlarının dansı

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağmur öncesi bulutların haraketliliği timelapse (zaman atlamalı) tekniğiyle görüntülenmesi büyüledi.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde yağmur öncesi bulutların haraketliliği timelapse (zaman atlamalı) tekniğiyle görüntülenmesi büyüledi.

İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde yağmur yüklü bulutlar güzel manzaralar oluşturdu. Bulutların dansının Zaman Atlamalı Fotoğrafçılık tekniğiyle AA muhabirince görüntülendi.

Saniyedeki kare hızını artırarak çekilen ve bulutların oldukların daha hızlı gitmesi nefes kesen görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 1 saat çekilen görüntünün 1 dakikaya sığdırılması güzel görüntü oluşturdu.

Yağmur bulutlarının dansı

Yağmur bulutlarının dansı

Yağmur bulutlarının dansı

Yağmur bulutlarının dansı
AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri
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