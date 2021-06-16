Yağmur, arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

BURSA'da Yağmur O. (12), boş arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşı Zehra Ö.'yü (7) ayağından vurdu.

BURSA'da Yağmur O. (12), boş arsada bulduğu tabancayla oynarken arkadaşı Zehra Ö.'yü (7) ayağından vurdu. Zehra Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 244. Sokak'ta meydana geldi. Boş arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Yağmur O., yerde tabanca buldu. Yoğmur O.'nun oyuncak sandığı tabanca, tetiğe dokununca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, birlikte oynadığı Zehra Ö.'nün ayağına isabet etti. Zehra Ö.'nün çığlığı üzerine çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehra Ö., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"BİR SÜRE OYNADIKTAN SONRA ATEŞ ALDI"Olay yerinde polisin ifadesine başvurduğu Yağmur O., "Arkadaşlarımla oynarken silahı boş arsada buldum. Bir süre oynadık silahla. Gerçek olduğunu anlamamıştım. Sonra silah birden ateş aldı. Oyun oynadığım arkadaşımın ayağından kan akmaya başladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Kazayla oldu, çok korktum. Silahın kime ait olduğunu bilmiyorum" dedi.Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Yağmur O.'nun el svabını aldı. İşlemleri tamamlanan Yağmur O., savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.

Polis, tabancanın sahibini ve arsaya bırakan kişiyi araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren