Yağlıdere'de Çiftçiler Bilgilendirildi

Yağlıdere Ziraat Odası Başkanlığınca fındıkta külleme hastalığı ve mücadele yöntemleri konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hastalığın önemli zararlara sebep olduğunu söyledi.

Uygun mücadele yapıldığında başarı oranının yüzde 100 olacağını ifade eden Kahya, "Ayrıca üretimin bir bütün olduğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Mutlaka tekniğe uygun budama, gübreleme, mücadele yapıldığında verim yüksek olacaktır." diye konuştu.

Yağlıdere Ziraat Odası Başkanı Sezai Çağlar ise külleme hastalığıyla ilgili üreticilerin yeterli teknik bilgiye sahip olmadığının yapılan arazi çalışmalarında tespit edilmesi üzerine toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çağlar, üreticiler için gelecek dönemlerde külleme ile mücadeleye yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.