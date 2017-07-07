Yağlıdere'de "Buları Yaylası Taflan Şenliği" Düzenlenecek

Yağlıdere ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Buları Yaylası Taflan Şenliği'nin 16.'sı 8-9 Temmuz'da yapılacak.



Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağlıdere Belediyesi öncülüğünde yörede karayemişe verilen ad olan taflan şenliğinin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.



Şenliğin bu sene 8 Temmuz Cumartesi akşamı başlayacağını belirten Başkan Kırhasanoğlu, gece şenlik ateşinin yakılması, havai fişek gösterileri ve konserlerin olacağını belirtti.



Kırhasanoğlu, şenlik ile Buları Yaylasının turizme kazandırılması amaçlandığını ifade ederek, "Yayla ağasının seçilmesi, taflanın tanıtılması, mahalli sanatçıların konserleri, halk oyunları gösterileri yapılacak. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Giresunlu hemşehrilerimizi Buları Yaylası'na bekliyoruz." dedi.