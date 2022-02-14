Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş, başarılı sporcuyu ağırladı
AA, Aytekin Özdemir - Güncel
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Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, 60 kilogramda Büyükler Karate Türkiye şampiyonası Erkekler Kumite yarışmasında Türkiye ikincisi olan Burak Özdemir'i altınla ödüllendirdi.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, 60 kilogramda Büyükler Karate Türkiye şampiyonası Erkekler Kumite yarışmasında Türkiye ikincisi olan Burak Özdemir'i altınla ödüllendirdi.
Başkan İbaş, Özdemir'i makamında kabul etti.
Özdemir'i başarısından dolayı kutlayan İbaş, sporcuya altın hediye etti.
Burak Özdemir de Başkan İbaş'a teşekkür etti.
AA / Aytekin Özdemir - Güncel