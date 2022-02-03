Yağış sonrası körfezde kirlilik oluştu
AA, Mahmut Serdar Alakuş - Güncel
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Belediye ekiplerinin kepçe ve temizleme gemileriyle yaptığı çalışmalar İZMİR - İzmir'de önceki günden itibaren etkili olan yağış sonrası körfezin bazı bölgelerinde oluşan kirlilik nedeniyle temizlik çalışması yürütülüyor.
İZMİR (AA) - Belediye ekiplerinin kepçe ve temizleme gemileriyle yaptığı çalışmalar İZMİR - İzmir'de önceki günden itibaren etkili olan yağış sonrası körfezin bazı bölgelerinde oluşan kirlilik nedeniyle temizlik çalışması yürütülüyor.