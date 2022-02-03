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Yağış sonrası körfezde kirlilik oluştu

AA, Mahmut Serdar Alakuş - Güncel
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Belediye ekiplerinin kepçe ve temizleme gemileriyle yaptığı çalışmalar İZMİR - İzmir'de önceki günden itibaren etkili olan yağış sonrası körfezin bazı bölgelerinde oluşan kirlilik nedeniyle temizlik çalışması yürütülüyor.

İZMİR (AA) - Belediye ekiplerinin kepçe ve temizleme gemileriyle yaptığı çalışmalar İZMİR - İzmir'de önceki günden itibaren etkili olan yağış sonrası körfezin bazı bölgelerinde oluşan kirlilik nedeniyle temizlik çalışması yürütülüyor.

Yağış sonrası körfezde kirlilik oluştu

Yağış sonrası körfezde kirlilik oluştu

Yağış sonrası körfezde kirlilik oluştu

AA / Mahmut Serdar Alakuş - Güncel

İzmir, Güncel, Haber

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