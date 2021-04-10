Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu
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Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması sonucu yıkılan ahırın içinde bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması sonucu yıkılan ahırın içinde bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K'ya ait ahır yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yıkıldı. Yıkılan ahırda bulunan büyükbaş hayvanların 3 tanesi telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri heyelan sonucu yıkılan ahırda gerekli çalışmaları yaparak güvenlik önlemleri aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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