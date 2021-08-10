Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi

Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, "Gaziantep'in yağmuruna bakın ağabey, Allah'ın bereketi" sözleriyle yağmur sevincini yaşadı.

Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, "Gaziantep'in yağmuruna bakın ağabey, Allah'ın bereketi" sözleriyle yağmur sevincini yaşadı.

Gaziantep'te, akşam saatlerinde gök gürültülü ve şimşek eşliğinde başlayan sağanak yağmur, haftalardır sıcaklıktan kavrulan şehri adeta serinletti. Yağmura rağmen dışarı çıkan Müslüm Yavuz, çocuklar gibi yağan yağmurun altında dakikalarca ıslandı. Yavuz, "Çok güzel oldu, vallahi mükemmel oldu, kurbanım Allah'a, çok şahane bereket yağıyor bereket" diyerek sevincini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Tuğba Özay Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:17:45. #1.14#

title