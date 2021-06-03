Yabancı uyruklu öğrenciler Şarkışla'da okullarını tanıttı

Sivas Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul tanıtım faaliyetleri kapsamında Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Sivas Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul tanıtım faaliyetleri kapsamında Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Okulun Yemen, Cibuti, Gana, Bangladeş, Nijer, Moğolistan ve Moritanya uyruklu öğrencileri ile idarecileri, ilk olarak Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada okullarının tanıtımını yapan yabancı uyruklu öğrenciler, daha sonra kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Necati Aktan'a çalışmalarla ilgili bilgi veren Sivas Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülkadir Selvi, "Uluslararası imam hatip liselerinden Türkiye'de toplamda 16 tane var. 10 okulda ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bir proje yürütülüyor ve bu kapsamda uluslararası öğrencilere de eğitim veriliyor. Geçen yıl okulumuzda 40 farklı ülkeden 73 yabancı uyruklu öğrenci eğitim gördü." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş