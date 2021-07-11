Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda
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Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda Esenyurt'ta lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.

Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Saç saça baş başa kavga eden yabancı uyruklu kadınların kavga anları ise o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akkoza Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir rezidansın önünde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kadınlar, ilerleyen dakikalarda saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son bulurken, o dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda
Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda
Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda
Son dakika haber! Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kameralarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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